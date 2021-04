Shell-Aktie: Gute Nachrichten im Doppel!

So richtig in Fahrt kommt die Aktie von Royal Dutch Shell derzeit nicht. Zum Ende des Xetra-Handels am Donnerstag notierten die Papiere des Energiekonzerns bei 16,83 Euro. Das war zwar etwas mehr als am Vortag, der Schlusskurs lag damit allerdings knapp zwei Prozent unter dem vom vergangenen Wochenende bei 17,13 Euro. Auch auf Monatssicht liegt die Shell-Aktie somit leicht im Minus. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung