Shell Aktie: Gegen den Kollaps!

Der Kollaps am Ölmarkt führte für Shell am Montag auch zum Kollaps an der Börse: Nachdem am Montagmorgen der Ölpreis um mehr als 30 Prozent gesunken war, der laut Medienberichten stärkste prozentuale Einbruch seit knapp 30 Jahren, kollabierte in der Folge auch der Preis der Shell-Aktie: Um teilweise mehr als 20 Prozent auf bis zu 14,51 Euro waren die Papiere des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung