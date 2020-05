Shell Aktie: Es gibt eine Zukunft!

Nach ihrem bösen Start in den Mai, hat sich die Aktie von Shell mittlerweile wieder etwas gefangen. Auf bis zu 14,16 Euro waren die Papiere des Energiekonzerns im Laufe des Montagshandels zurückgefallen, am Donnerstagnachmittag notierte die Shell-Aktie wieder bei rund 15,30 Euro – ein Plus zum Vortag von immerhin 2,5 Prozent. Und auch aus dem operativen Geschäft kommen positive Signale. Bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung