Shell-Aktie: Es geht um die Zukunft!

Nach zwei extrem schwachen Tagen startete die Aktie von Royal Dutch Shell am Mittwoch erstmals mit einem kleinen Aufschlag in den Handel. Bis gegen 11 Uhr lagen die Papiere des Energiekonzerns mit einem Plus von 0,5 Prozent bei wieder knapp 17 Euro. Das Minus bei der Shell-Aktie aus der zurückliegenden Woche beträgt damit jedoch noch immer gut sieben Prozent. Dabei hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung