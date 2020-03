Shell Aktie: Es geht um Milliarden!

Bei Shell hatte die Coronakrise am Aktienmarkt mit am heftigsten zugeschlagen: Bei gerade noch 9,89 Euro notierten die Papiere des Energiekonzerns am vergangenen Mittwoch. Das waren gut 20 Euro weniger als im Juli 2019, Royal Dutch Shell hatte somit drei viertel seines Börsenwerts eingebüßt. Doch seitdem kennen die Papiere nur noch einen Weg – den nach oben. Was steckt dahinter?

