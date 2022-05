Shell-Aktie: Eine wichtige Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Die Shell-Aktie konnte seit Jahresbeginn bereits rund 37 Prozent an Wert zulegen. Derzeit notiert die Aktie des britischen Öl- und Gaskonzerns nur hauchdünn unter ihrem Jahreshoch. Wird es bald einen neuen Jahreshöchststand geben? Ein Zukauf in Indien Gut möglich, denn Shell setzte vor wenigen Tagen ein großes Ausrufezeichen mit der Ankündigung einer Übernahme. Der Ölriese will über die Shell Overseas… Hier weiterlesen