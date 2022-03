Shell-Aktie: Eine gute Nachricht für Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Wegen des Ukraine-Kriegs will sich Deutschland in den nächsten Monaten und Jahren von russischen Gas- und Öl-Lieferungen unabhängiger machen. Eine mögliche Alternative ist das sogenannte Flüssigerdgas (LNG). Dieses ist im Unterschied zu seinem gasförmigen Pendant nicht leitungsgebunden und kann somit per Schiff transportiert werden – etwa aus den USA oder Katar.

Damit das Flüssigerdgas direkt nach Deutschland geliefert werden kann, braucht es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung