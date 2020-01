Shell Aktie: Coronavirus drückt auf die Kurse!

Das Coronavirus sorgt schon seit Wochen für Schlagzeilen und ist spätestens am Montag auch endgültig an der Börse angekommen. Dort machen die Anleger sich vor allem Sorgen um Einschränkungen im chinesischen Reiseverkehr, was die Ölpreise enorm unter Druck setzt. Der „Spiegel“ berichtete kürzlich, Heizöl sei so billig wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr und auch die Benzinpreise purzeln.

