Shell-Aktie: Boom geht weiter

Es geht aufwärts für die Royal-Dutch-Shell-Aktie. Mit steigenden Öl- und Energiepreisen ist es kein Wunder. Das Unternehmen verdient einfach mehr Geld. Zusätzlich zu diesem Kerngeschäft kommt die Phantasie der Transformation hinzu. Denn Shell investiert in die Zukunft.

So gibt es mittlerweile auch von Shell Elektroauto-Ladestationen und weitere Investitionen in „Mobilitätsdienste". Shell will das Unternehmen mit der Verlagerung nach Großbritannien und der Aufgabe



