Shell Aktie: Blick in den Finanzkalender!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Konkret: Der nächste Termin in der Liste ist der 21. Februar 2021. Dann soll es den „LNG Outlook & Shell Insights“ geben – was konkret ein Update zum Erdgasgeschäft von Shell ist. Das bzw. der dann mögliche Ausblick könnte natürlich den Kurs der Shell Aktie beeinflussen. Am 5. Mai 2022 soll es dann die Zahlen zum 1. Quartal 2022 geben sowie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung