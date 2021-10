Shell-Aktie: Auf ins Wasserstoff-Zeitalter!

Das Interesse an Aktien von Royal Dutch Shell ist ungebrochen: Im frühen Xetra-Handel am Freitag ging es mit den Papieren des Energiekonzerns hinauf bis auf knapp 21 Euro. Damit erreichte die Shell-Aktie zugleich ein neues Jahreshoch. Der Run auf die Anteilsscheine hat zweifellos mit den aktuell hohen Öl- und Gaspreisen zu tun, an denen auch Shell partizipiert. Doch auch jenseits des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung