Shell-Aktie: Auf dem Weg zum nächsten Crash?

Nach einer langen Durststrecke scheint sich der Ölmarkt derzeit wieder etwas zu stabilisieren. Die Preise für den Rohstoff sind am Steigen, was natürlich auch der Aktie von Shell zugutekommt. Letztere konnte sich seit Anfang November um rund 50 Prozent verbessern und damit das Tal der Tränen hinter sich lassen. An den Märkten dominieren derzeit Hoffnungen auf eine Normalisierung der Lage und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung