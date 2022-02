Shell-Aktie: Aktienrückkauf geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Das Unternehmen Shell will im ersten Halbjahr 2022 eigene Shell-Aktien für 8,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Der Betrag beinhaltet Berichten zufolge, den zuvor angekündigten Verkauf des Texas Permian in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar an ConocoPhillips im September 2021. Im Juli 2021 gab es im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg von etwa 38 Prozent. Die Dividende wird am 28. März 2022 ausgezahlt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



