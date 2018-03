Shell Aktie: Abschied aus Neuseeland!

Liebe Leser,

Shell wird sich in naher Zukunft aus dem Fördergeschäft in Neuseeland zurückziehen. Das dortige Upstream-Geschäft wird an den österreichischen Ölkonzern OMV verkauft, was Shell Einnahmen von etwa 578 Millionen US-Dollar beschert. Eine Überraschung ist das nicht. Shell begann bereits vor zwei Jahren damit, einen Verkauf des betreffenden Geschäfts zu prüfen.

In Zukunft soll der Fokus verstärkt auf Tiefseebohrungen und dem Erdgas-Geschäft ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.