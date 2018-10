Unterföhring (ots) - 2. Oktober 2018: Tell me why I love MadMonday: Mit hervorragenden 17,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen für "The Big Bang Theory" (20:15 Uhr) und 14,3 ProzentMarktanteil in dieser Zielgruppe für "Young Sheldon" (20:45 Uhr)dominierte ProSieben die Prime Time und errang den Tagesmarktsieg (E14-49 J.) am Montag.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:02.10.2018 (vorläufig gewichtet: 01.10.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89)9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell