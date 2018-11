Unterföhring (ots) -9. November 2018. Wird das Superhirn auch ein Super-Ehemann?Kult-Physiker Sheldon (Jim Parsons) tritt am 12. November in "The BigBang Theory" mit seiner Amy (Mayim Bialik) vor den Traualtar. Dabeiwird die Hochzeit fast zur Nebensache, denn ein weltberühmterGaststar sorgt für die größte Überraschung des Abends: Mark Hamill("Luke Skywalker") übernimmt die Trauung! Und zwar dank Howard (SimonHelberg) und eines Hundes namens "Bark" ... ProSieben zeigt die neueFolge der Hit-Sitcom am Mad Monday, 12. November 2018, um 20:15 Uhr.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell