Sheer Markets expandiert mit neuer Lizenz auf globale Märkte

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Sheer Markets gab heute bekannt, dass sie ein weiteres Ziel erreicht haben, indem sie den Betrieb für Trader und Investoren in LATAM, Afrika, Asien und Ozeanien aufgenommen haben.Sheer Markets, das seit 2020 von der CySEC reguliert wird und bei den meisten zuständigen EU-Behörden registriert ist, um seine Dienstleistungen innerhalb der EU frei anbieten zu können, macht nun diesen neuen Schritt mit einer LFSA-Lizenz, um das überwältigende Interesse von Tradern aus Nicht-EU-Ländern zu fördern und nach LATAM, Afrika, Asien und Ozeanien zu expandieren.Sheer Markets hat es sich zur Aufgabe gemacht, Privatanlegern weltweit eine neue Palette institutioneller Produkte anzubieten. Zusätzlich zu ihrem traditionellen Angebot an CFDs auf Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen ermöglichen sie Tradern den Handel mit NDFs und EMFX und damit die Eingabe in einen unerschlossenen Markt mit neuem Investitionspotenzial, indem sie mit Währungen wie dem brasilianischen Real, der indischen Rupie und dem koreanischen Won handeln.Der CEO von Sheer Markets, Howard Carr, kommentierte diese spannende Entwicklung:„Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Schritt, der es uns ermöglicht, der weltweiten Gemeinschaft NDFs und unser Angebot von über 1900 CFD-Handelsinstrumenten vorzustellen. Da sich die Wirtschaften der Schwellenländer weiter entwickeln, hat sich die Nachfrage nach EMFX und NDF von bestehenden und neuen Tradern nur ausgeweitet und beschleunigt, begleitet von einem Anstieg der Liquidität und einem erhöhten Umsatz. Wir freuen uns, dass wir zu den ersten Finanzinstituten gehören, die die Branche neu definieren und Tradern und Anlegern neue Möglichkeiten bieten."Neben einer beispiellosen Produktpalette mit über 1900 CFD-Instrumenten profitieren die Trader von Sheer Markets von einigen der besten Handelsbedingungen auf dem Markt, marktführenden Handelsplattformen, engagierten Kundenbetreuern, Trading-Tools, Research, exzellenter mehrsprachiger Kundenbetreuung, pünktlichen Zahlungen und mehr.Sheer Markets ist eines der ersten Finanzinstitute, das innovativ ist und Live-Streaming von NDFs für private Trader über die Handelsplattform MetaTrader 5 anbietet. Darüber hinaus bieten sie einen einzigartigen Portfoliomanagement-Service und Strategien, die ihren Privatkunden Anlagen der institutionellen Klasse zugänglich machen. Sheer Markets ist bestrebt, sein Angebot ständig zu verbessern, um den Tradern das Handelserlebnis zu bieten, das sie wirklich verdienen.Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Sheer Markets Global (https://www.sheermarkets.com/global/), um Updates zu kommenden lokalen Veranstaltungen und Seminaren zu erhalten, die eine erstklassige Ausbildung im Handel und eine eingehende Marktanalyse beinhalten, und folgen Sie unbedingt ihrer Webseite, um erstaunliche Angebote für Trader zu finden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1523363/Sheer_Markets_Logo.jpgPressekontakt:Andreas Georgiou,+35725588887,andreas.georgiou@converticomedia.comOriginal-Content von: Sheer Markets, übermittelt durch news aktuell