Shaw Communications: Aktienanalyse vom 17.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert Shaw Communications per 13.07.2018 bei 27,52 CAD. Shaw Communications zählt zu "Kabel & Satellit".

Die Aussichten für Shaw Communications haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Shaw Communications mit einer Rendite von 3,33 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,73 Prozent. Auch hier liegt Shaw Communications mit 4,06 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Shaw Communications 3 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Shaw Communications aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 27,52 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 0,71 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 27,71 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shaw Communications wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Shaw Communications auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.