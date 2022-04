Shaw Communications-Aktie: Umsatzrückgang im 2. Quartal!

Umsatzrückgang von 2% Shaw Communications Inc (NYSE:SJR) meldete für das zweite Quartal FY22 einen Umsatzrückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr auf C$1,36 Milliarden. Das EPS betrug 0,39 C$. Das bereinigte EBITDA sank um 0,8 % auf 632 Mio. C$, und die Marge stieg um 60 Basispunkte auf 46,5 %. Der Umsatz im Festnetzbereich sank im Jahresvergleich um 1,3 % auf 1,04 Mrd.… Hier weiterlesen