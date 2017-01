Shaw Academy führt neue personalisierte Bildungstechnologieplattform ein

Dublin (ots/PRNewswire) -Shaw Academy, der weltweit größte Live-Online-Ausbilder, hat seineeigene Bildungsplattform eingeführt, um die kontinuierliche Schwungan Studenten zu bedienen, die die angebotenen Inhalte nutzen. Das inIrland ansässige Unternehmen mit Büros im Vereinigten Königreich, inden USA und in Indien bietet Online-Bildung für eine Reihe von Themenmit Fokus auf praktischen Fertigkeiten. Die Anzahl der Studentenwurde in den letzten zwölf Monaten verdreifacht und der Umsatz hatsich seit der Gründung im Jahr 2011 im Durchschnitt auf 322 %gesteigert.Das rapide Wachstum der von James Egan und Adrian Murphygegründeten Shaw Academy basiert auf den Kernprinzipien derBereitstellung von großartiger Ausbildung, die preiswert, für jedenzugänglich und von proprietärer Technologie unterstützt wird. DieKurse der Shaw Academy werden von Experten im Themengebietzusammengestellt und entwickelt. Zu den angebotenen praktischenThemen gehören Marketing, Technologie, Design, Finanzen, Verkauf,Ernährung und Fotografie. Die Unterrichtseinheiten werden livedargeboten, wodurch sichergestellt wird, dass die aktuellsten Trendsmiteinbezogen werden und das die Studenten in Echtzeit, zu von ihnengewählten Zeiten interagieren.Die neue Plattform mit dem Namen Phoenix ermöglicht es der ShawAcademy mehr Studenten simultan, live und online zu unterrichten,während gleichzeitig ein automatisierter und auch personalisierterDienst für die Studenten bereitgestellt wird. Teilnehmer, die sichfür ein Thema registrieren, werden auf eine Reise mitgenommen, beider ihr Ergebnis das Ziel ist. Shaw Academy kann nun Informationenbasierend auf der Wahl des Themas, der Erfahrung und des gewünschtenKarriereplans der Lerner anpassen. Zahlreiche Gamifizierungselementewerden ebenfalls in der gesamten Lernperiode angewandt werden, um dieAbschlussraten weiter zu steigern. Die neue Technologie wird dieLive-Erfahrung weiter verbessern, die es Studenten ermöglicht,detaillierte Antworten sofort zu erhalten und zu den Befragungen undUmfragen in Echtzeit während Live-Sitzungen beizutragen, die es denAusbildern der Shaw Academy auch ermöglichen, den Inhalt zu ändernund zu verbessern und den Zufriedenheitsgrad und damit dieNPS-Ergebnisse zu verbessern.Die Einführung der Phoenix-Plattform kommentierend, erklärteMitbegründer und CEO James Egan: "Die Schaffung von Phoenix ist einesehr aufregende Entwicklung bei der Shaw Academy." Wir haben nununsere eigene skalierbare Live-Bildungsplattform, die sichkontinuerlich verbessert. Sie ermöglicht es uns, die Lernerfahrungunserer Studenten zu personalisieren und zu verbessern, deren Zielen,Träumen und Wünschen unsere oberste Priorität gilt. Unserkontinuierliches Wachstum bedeutet, dass wir bis zum Ende des Jahres2017 mehr als 2 Millionen neue Studenten pro Monat unterrichtenkönnen. Phoenix ermöglicht es uns, bei dem Angebot von Bildung wahreInnovation zu zeigen, Millionen neuer Studenten zu unterrichten undauch weiterhin die Ausbildungskosten zu reduzieren.Pressekontakt:John White - Leiter für Unternehmensangelegenheiten -john.white@shawacademy.com , +353-87-6678985Original-Content von: Shaw Academy, übermittelt durch news aktuell