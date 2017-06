Shaw Academy & Telekom Deutschland GmbH stellen freies Bildungsangebot für Kunden zur Verfügung

Dublin (ots/PRNewswire) -Der weltweit größte Live-Online-Ausbilder Shaw Academy und dieTelekom haben sich zusammengetan und ein kostenlosesOnline-Bildungsangebot für ihre Kunden erarbeitet. Die Vereinbarungsieht die Integration eines vierwöchigen Kursangebots, das eine ganzeReihe von Gebieten abdeckt, in das Telekom Mega-Deal-Programm vor.Damit steht allen Abonnenten der Telekom die Möglichkeit offen, sichein Thema nach Wahl auf Deutsch oder Englisch auszusuchen.Telekom Mega-Deal ist ein exklusives Programm, das den Kunden derdeutschen Telekom Mehrwert mit attraktiven Premium-Partner-Specialsliefert. Das Angebot der Shaw Academy wird über die Mega-Deal-Websiteund durch eigenständige E-Mails und Textnachrichten an die Kundenkommuniziert werden, gleichzeitig wird die Kampagne auch über dieTelekom App und Social-Media-Kanäle unterstützt, damit der gesamteTelekom-Kundenstamm über diese Möglichkeit informiert ist.Shaw Academy hat bislang mehr als drei Millionen Studentenunterrichtet und arbeitet weltweit mitTelekommunikationsdienstleistern zusammen, um Live-Unterricht alsMehrwertangebot nutzbar zu machen. Die bestehenden Partnerschaftendienen dazu, die Akquisition von Neukunden zu unterstützen, denUmsatz durch Zusatzverkäufe und Datennutzung zu steigern, dieKundenbindung zu festigen und die NPS-Werte zu verbessern.Die Lehrveranstaltungen der Shaw Academy werden alsLive-Onlinekurse bereitgestellt und können daher stets dieaktuellsten Inhalte und Trends abdecken. Das Format ermöglicht denSchülern, in Echtzeit mit den Ausbildern zu interagieren und Fragenzu stellen und zu beantworten, so dass die Lernenden bis zumAbschluss des Kurses das Interesse behalten und den Kurs mit Erfolgabschließen. Die breite Palette von Themen (einschließlich OnDemand-Inhalte in mehreren Sprachen) ist für das Massenpublikumattraktiv und die Partnerschaft mit einem Telekommunikationsanbieterist aufgrund von Größe und Diversität der Kundenbasis eine reizvollegegenseitige Ergänzung.Zum Launch des Telekom Mega-Deals mit Shaw Academy sagte einSprecher der Telekom,"Wir freuen uns, unserem Kundenstamm durch die Partnerschaft mitder Shaw Academy ein kostenloses Bildungsangebot anbieten zu können.Die Vielfalt der in Deutsch und Englisch zur Verfügung stehendenKurse gibt unseren Kunden die Chance, neue Fähigkeiten undQualifikationen auf interaktive und leicht zugängliche Weise zuerwerben oder auszubauen".Die bei der Telekom angebotenen Kurse umfassen die BereicheFotografie, Digitales Marketing, Handel, Sporternährung undGrafikdesign, laufen über einen Monats und ermöglichen den Übergangin Programme für Fortgeschrittene.James Egan, Mitbegründer und CEO der Shaw Academy, kommentiertedie Telekom Mega-Deal-Partnerschaft mit folgenden Worten,"Unsere Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen globalzeigt deutlich auf, dass die interaktive Bildung populär ist und sicheiner hohen Nachfrage erfreut. Die Kurse der Shaw Academy sindattraktiv für die breite Masse und können jederzeit und auch vonunterwegs aus absolviert werden. Diese Partnerschaft ermöglicht einefantastische, leicht zugängliche und erschwingliche Weiterbildung undwurde ins Leben gerufen, um die Bindung der Telekom zu ihrerKundenbasis weiter zu festigen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an John White-john.white@shawacademy.com+353-876678985http://www.shawacademy.comOriginal-Content von: Shaw Academy, übermittelt durch news aktuell