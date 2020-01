ShawCor: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "General Dynamics":

ShawCor weist am 06.01.2020, 02:59 Uhr einen Kurs von 12.98 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses ShawCor auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die ShawCor-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die ShawCor-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ShawCor vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 24 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 85,19 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (12,96 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält ShawCor somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für ShawCor in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für ShawCor haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. ShawCor bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Dividende: Derzeit schüttet ShawCor nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,47 Prozentpunkte (4,78 % gegenüber 5,25 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".