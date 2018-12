ShawCor: Was ist hier nur passiert?

Per 14.12.2018 wird für die Aktie ShawCor am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 16,92 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Wie ShawCor derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der ShawCor von 16,92 CAD ist mit -31,66 Prozent Entfernung vom GD200 (24,76 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,8 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -22,39 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der ShawCor-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt ShawCor mit einer Rendite von -33,29 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,51 Prozent. Auch hier liegt ShawCor mit 40,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von ShawCor investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,55 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.