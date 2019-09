ShawCor: Jetzt wird’s richtig interessant

ShawCor, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 23:05 Uhr) mit 15.52 CAD leicht im Plus (+0.3 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

ShawCor haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die ShawCor-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 26,6 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 71,95 Prozent erzielen, da sie derzeit 15,47 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: ShawCor schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,88 % und somit 1,34 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,22 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: ShawCor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -0,26 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -35,08 Prozent im Branchenvergleich für ShawCor bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,26 Prozent im letzten Jahr. ShawCor lag 35,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.