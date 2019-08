Sharing is caring: Junge Männer greifen zu den Pflegeprodukten der Partnerin (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Duschen, rasieren, Haare gelen - für viele Männer in SachenKörperpflege bereits das höchste der Gefühle. Doch die jungeGeneration kommt verstärkt auf den (Beauty-)Geschmack: Bei 21 Prozentder 18- bis 24-jährigen Frauen, die Pflege- und Beautyproduktebesitzen, geben diese an, dass ihr Partner die Produkte mit nutzt.Zum Vergleich: Bei den 55- bis 65-Jährigen sind es nur 7 Prozent. Wieticken die jungen Leute von heute sonst in Sachen Beauty und Pflege?Eine aktuelle Umfrage des digitalen Handelsunternehmens QVC inZusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista gibtAntworten.Männer, die Wert auf ihr Äußeres legen und sich über die täglicheGrundhygiene hinaus pflegen, wurden lange Zeit nicht ernst genommenoder sogar verspottet. Junge Männer zwischen 18 und 24 Jahrenscheinen heute mehr Wert auf Pflege zu legen und greifen deshalb inden gut sortierten Schrank ihrer Partnerin. Könnte dies ein Beweisdafür sein, dass geschlechtsspezifische Kosmetika oft gar nichtnotwendig sind und das sogenannte Gendermarketing bei der jungenGeneration nicht mehr so gut greift? Auch der immer wichtigerwerdende Aspekt des Teilens kann aber eine Rolle spielen, was schondie QVC Zukunftsstudie "Living 2038" im vergangenen Jahr belegte. 40Prozent der Generation Z wünschen sich zum Beispiel Wohnhäuser, indenen Räume oder Services gemeinsam genutzt werden können - wiesoalso nicht auch Pflegeprodukte teilen?Epilierer, Dermaroller und Co.: Junge Frauen haben viel im SchrankWenn junge Männer zu den Beauty Tools ihrer Partnerinnen greifen,haben sie die große Auswahl: Keine Altersgruppe, die Beauty Toolsbenutzt, besitzt so viele wie die 18- bis 24-Jährigen (4,54). Die 45-bis 54-Jährigen nennen im Schnitt nur 2,76 Tools ihr Eigen. Und werdenkt, dass junge Frauen ausschließlich online zuhause sind, derirrt. Am liebsten kaufen sie ihre Pflegeprodukte in der Drogerie (82Prozent) ein, nur 3 Prozent tun dies im Webshop. Verkehrte Welt:Ausgerechnet bei der ältesten Gruppe der Befragten (55 bis 65 Jahre)ist der Anteil der Online-Shopper am höchsten (14 Prozent). ImVergleich aller Umfrage-Teilnehmerinnen geht diese Altersgruppe amseltensten in die Drogerie (70 Prozent). Ebenfalls überraschend: Nur13 Prozent der 18- bis 24-Jährigen informieren sich überPflegeprodukte bei Influencern aus dem Netz. Die Meinung und Tippsvon Freunden und Bekannten stehen dagegen höher im Kurs - jede drittejunge Frau (32 Prozent) vertraut auf sie.Botox? Bitte nicht! Der Trend geht wieder zu mehr NatürlichkeitFalten, Krähenfüße und Co. sind für die meisten jungen Frauen nochkein Thema. Kein Wunder also, dass nur 9 Prozent der 18- bis24-Jährigen bereits Botox ausprobiert haben. Doch auch in Zukunftkönnen sich das offenbar die wenigsten vorstellen: 88 Prozent dieserAltersgruppe würde sich keiner Botox-Behandlung unterziehen. Dasdeckt sich mit den Ergebnissen der QVC Zukunftsstudie: Junge Menschensehnen sich wieder nach Natürlichkeit. 76 Prozent der Befragten ausder Generation Z gaben an, dass natürliche Schönheit künftigwichtiger sei, weil es eben immer mehr Hightech-Schönheit gebenwerde. Snapchat-Filter, Photoshop und perfekt zurecht operiertePromis scheinen mittlerweile eher abzuschrecken.Zur QVC Online-Befragung, n=1.001 Frauen im Alter zwischen 18 und65 Jahren in Deutschland, davon 120 im Alter von 18 bis 24 JahrenFür Hintergrundgespräche oder Interviews steht das Management vonQVC Deutschland gerne zur Verfügung. 