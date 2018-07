Sharing is Caring: Mit diesen 3 Apps ist Teilen kinderleicht

Berlin (ots) - Kaum genutzte Akkuschrauber, ungelesene Bücher oderüberschüssige Lebensmittel: Mit Sharing Apps lassen sich Dinge heuteso einfach wie nie mit anderen teilen. Der Vorteil: Man spart Geld,lernt neue Leute kennen und entlastet gleichzeitig die Umwelt. DieRe-Commerce-Plattform momox stellt drei Apps zum Teilen vor.SelbstabholerJährlich landen hierzulande 19 Millionen Tonnen Lebensmittelnutzlos im Müll. Neben Supermärkten haben auch Cafés und Restaurantsdas Problem, am Abend Essen wegwerfen zu müssen. Abhilfe schafft dieApp "Too Good to go". Sie zeigt Kunden, in welchem nahegelegenenRestaurant noch Essen übrig ist. Die Gerichte gibt es dann ab 3 Euro.Einfach per Handy bestellen, online bezahlen und selbst abholen.Zweites LebenAnstatt ausgelesene Bücher, CDs oder Filme im Regal verstauben zulassen, kann man ihnen auch ein neues Leben schenken. Über die Appdes Online-Ankaufsdienstes momox lassen sich Bücher, CDs, DVDs undBlu-Rays bequem und schnell weiterverkaufen. Einfach den Barcodealler ungeliebten Bücher und Medien mit der App einscannen, schonerfährt man den aktuellen Festpreis, den momox zahlt. So bekommt mannoch bares Geld und andere freuen sich über günstigen Lese- oderSehstoff.NachbarschaftshilfeWer nur selten eine Bohrmaschine benötigt, kann sich diese auchvom Nachbarn leihen, anstatt sie selbst zu kaufen. Eine Bohrmaschinewird circa 45 Stunden im Laufe ihres Lebens genutzt, dabei könnte siebis zu 300 Stunden laufen. Sechs weitere Maschinen könnten soeingespart werden. Mit der App nextdoor finden Renovierungswilligenach der kostenlosen Registrierung schnelle Hilfe und lernen dabeiauch noch Leute kennen.Über momoxmomox ist der führende Re-Commerce-Anbieter Deutschlands. DasBerliner Unternehmen kauft über die Plattform momox.de oder die momoxApp gebrauchte Artikel zum Festpreis an, bei kostenlosem Versand.Getreu dem Motto "Wir geben Gebrauchtem ein neues Zuhause" werden dieangekauften Artikel mit einer Ersparnis von bis zu 70 Prozent auf deneigenen Onlineshops medimops.de (Medien) und ubup.com (Kleidung) zumKauf angeboten. Bei momox, das 2004 als erstes Ankaufsportal fürgebrauchte Medien im deutschsprachigen Raum an den Start ging,arbeiten bereits über 1.300 Mitarbeiter an drei Standorten. Seitdemwurden über 165 Millionen Artikel angekauft.Pressekontakt:Nadine KupferTelefon: + 49 (0)30 2 57 62 05-278Mail: momox@piabo.netOriginal-Content von: momox GmbH, übermittelt durch news aktuell