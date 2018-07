Shareholder Value Bet: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Shareholder Value Bet-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Frankfurt mit 124 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".Shareholder Value Bet haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shareholder Value Bet beträgt das aktuelle KGV 4,58. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" haben im Durchschnitt ein KGV von 59,56. Shareholder Value Bet ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

