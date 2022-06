Definition: Was ist der Shareholder Value? In der deutschen Sprache wird der englische Begriff Shareholder Value als Aktionärswert bezeichnet. Mit dem Ansatz des Shareholder Values wird ermittelt, wie hoch der Ertragswert des Eigenkapitals einer Aktiengesellschaft ist. Mit diesem Ansatz steht das Wohl der Aktionäre im Mittelpunkt, den das Management in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens allen anderen Interessen vorzuziehen hat.… Hier weiterlesen