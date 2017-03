Share and pay it / Fahrradverleih Nextbike kooperiert mit CardProcess (FOTO)

Frankfurt (ots) -Mit Tempo zu mehr Komfort und Attraktivität für Fahrradfahrer:CardProcess, der Payment-Experte der GenossenschaftlichenFinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, entwickelt gemeinsam mitdem Fahrradverleihsystem nextbike GmbH eine kontaktloseBezahlmöglichkeit mit Karte, die in die Mietfahrräder integriertwerden soll.Teilen und sofort unkompliziert bezahlen - Share Economy in seinereinfachsten Form. Je unkomplizierter für den Mieter, je wenigerHürden bei der Nutzung, umso größer die Akzeptanz und dieDurchsetzung der Idee. Das Teilen von Fahrrädern insbesondere ingroßen Städten, hat sich vielerorts durchgesetzt. nextbike zählt mitrund 35.000 Zweirädern in 45 deutschen Städten und 23 Ländern zu denMarktführern. Mit der exklusiven Kooperation für die Payment-Lösungist das Leipziger Unternehmen Pionier seiner Branche."Wir benötigten eine innovative Bezahlvariante in eineminnovativen Umfeld", erklärt Jörg Ulbrich, CFO von nextbike. DieAnforderungen waren hoch, denn die Lösung muss für Fahrräder kompaktund dennoch leistungsstark sein. Die von CardProcess auf Basis derNFC-Technologie entwickelte Zahlungsabwicklung funktioniert mitSmartphone und Karte. Sie eröffnet damit den Weg zum Mobile Payment.Das bedeutet, dass das Thema Mobilität konsequent umgesetzt wird."Rund um die Uhr mobil, ökologisch, umweltbewusst, klimafreundlich- das sind nur einige Adjektive, die das Fahrradverleihsystemcharakterisieren und mit viel Sympathie belegen. Carlos Gómez-Sáez,Geschäftsführer CardProcess, sieht weitere zukunftsträchtige Aspekte:Share Economy liegt im Trend. Bereits 2015 hat jeder zweite Deutscheschon einmal in irgendeiner Form Produkte oder Dienstleistungengeteilt. Die Philosophie der 'Wir-Kultur' leben wir auch imgenossenschaftlichen Verbund mit unseren 18,3 Millionen Mitgliedern.Die neue exklusive Kooperation zeigt, dass dieser Gedanke sehr vielZukunft hat."Die kontaktlose Zahlungslösung mit äußerst geringem Platzbedarfvon CardProcess ist nicht nur im Bereich der Fahrradvermietungeinsetzbar, sondern wird auch bereits in anderen Branchen getestet.Pressekontakt:CardProcess GmbHAndrea KebbelSaonestraße 3a60528 Frankfurt am MainTelefon +49 (0) 721 / 1209 - 6813Andrea.Kebbel@cardprocess.dewww.cardprocess.deOriginal-Content von: CardProcess GmbH, übermittelt durch news aktuell