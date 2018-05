"Share The Road" - mittels Virtual Reality fördert Ford die Harmonie zwischen Auto- und Fahrradfahrern (FOTO)

Köln (ots) -- Das Ford-Projekt "Share The Road" soll dazu beitragen, denVerkehr im urbanen Raum sicherer zu machen.- Mittels Virtual Reality werden Perspektiven gewechselt, um dasVerständnis zwischen Auto- und Fahrradfahrern zu verbessern und mehrEmpathie zu erzeugen- Ford stellt überdies eine Technologie vor, die zum Schutz vonRadfahrer automatisch bremsen kann, wenn eine unmittelbare KollisiondrohtImmer häufiger kommt es in Städten zu Konflikten zwischen Auto-und Fahrradfahrern. Während die Beschaffenheit von innerstädtischenStraßen die verschiedenen Verkehrsteilnehmer üblicherweisevoneinander trennt, startet Ford nun eine Kampagne, die dazubeitragen soll, die Sicherheit im urbanen Raum durch mehrGemeinschaftlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus zielt dasFord-Projekt "Share The Road" auch darauf, Umweltverschmutzung undStaus zu reduzieren.Zu diesem Zweck hat Ford eine ganz besondereVirtual-Reality-Erfahrung konzipiert. Das sogenannte "WheelSwap"ermöglicht Autofahrern und Radfahrern, rücksichtsloses Verhalten imStraßenverkehr aus der jeweils gegenüberliegenden Perspektive zubetrachten. Auf diese Weise lassen sich gefährliche Situationensimulieren, die im echten Leben sogar tödlich enden könnten. ErsteStudien zeigen, dass nach dieser drastischen Erfahrung fast alleTeilnehmer angaben, ihr Fahrverhalten künftig ändern zu wollen. "Esgibt kein wirksameres Mittel, um den Standpunkt eines anderen zuwürdigen, als in seinen Blickwinkel einzunehmen oder in diesem Fallin die Pedale zu treten. Empathie ist eine ungemein starke Emotion",sagt der Verhaltensforscher Dan Berry, der dieses Konzeptmitentwickelt hat."WheelSwap" ermöglicht es Autofahrern, aus der Sicht einesRadfahrers zu erleben, wie erschreckend es sein kann, wenn Autos zudicht überholen, ohne zu blinken die Spur wechseln oder etwa Türenöffnen, ohne auf Fahrräder zu achten. Radfahrer können ihrerseitserleben, wie es für Autofahrer ist, wenn sie rote Ampeln überfahren,Einbahnstraßen in der falschen Richtung befahren oder riskantmanövrieren.Mehr als 1.200 Menschen nahmen an den ersten Terminen in fünfeuropäischen Ländern teil. 70 Prozent der "WheelSwap"-Probandenzeigten nach dem virtuellen Erlebnis eine größere Empathie gegenüberden jeweils anderen Verkehrsteilnehmern. Außerdem planten 91 Prozent,ihre Gewohnheiten auf der Straße zu überdenken, nur zwei Wochen nach"WheelSwap" hatten 60 Prozent ihr Verhalten gemäß eigenen Angabentatsächlich verändert."Als jemand, der häufig auf zwei und vier Rädern unterwegs ist,habe ich selbst schon viele Gefahren erlebt, denen Auto- undFahrradfahrer heutzutage auf unseren Straßen ausgesetzt sind", sagtSteven Armstrong, President and CEO, Ford of Europe, Middle East &Africa. "Eine gelungene Integration aller Verkehrsteilnehmer ist derSchlüssel dazu, wie wir unsere Städte für alle Menschen sicherer unddie Mobilität insgesamt effektiver machen können. Aber neueInfrastrukturen wie Radwege benötigen Zeit, es bestehtHandlungsbedarf".In Europa gibt es etwa 250 Millionen Radfahrer. Viele Städtefördern das Radfahren, mit nachgewiesenen Vorteilen für Gesundheit,Luftqualität und Verkehrsfluss. Doch machen Radfahrer auch rund zwölfProzent aller Verkehrstoten aus.Auch deshalb unterstützt Sir David Brailsford, Chef des britischenRadsport-Teams Sky, die Ford-Kampagne: "Das ist eine sehr zeitgemäßeInitiative von Ford. In Europa gibt es einige der größtenRadsportgemeinden der Welt, und die zunehmende Inanspruchnahme vonStraßenraum erhöht das Bedürfnis nach Sicherheit immer weiter", sagtBrailsford. "Bei dieser Kampagne geht es nicht nur um die Einführungneuer Technologien, sondern auch um Verantwortung. Wenn sowohlRadfahrer als auch Autofahrer die Bedürfnisse des jeweils anderenbesser verstehen, werden wir eine Veränderung der Einstellungen undder Verhaltensweisen feststellen, die letztlich dieVerkehrssicherheit für alle erhöhen könnten. Ford kann bei derFörderung von notwendigem Verständnis eine wichtige Rolle spielen".VR-Videos und weitere Infos zu "Share The Road" gibt es onlineunter: www.ford.de/share-the-roadDie Mobilitätsstrategie von Ford bietet bereits eine breitePalette von Produkten und Dienstleistungen, die Transport-Systeme,Infrastruktur, Konnektivität und digitale Dienste verbessern sollen.Konkret gehören dazu die Bike-Sharing-Kooperation zwischen Ford undder Deutschen Bahn Connect GmbH, einer Tochtergesellschaft derDeutschen Bahn AG, sowie weitere Pilotprojekte wie etwa Car-Sharingoder der Chariot-Pendler-Shuttle für Stadtbewohner in London, die inGebieten mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehrleben sowie die ebenfalls in London aufgestellten, intelligentenSitzbänke mit Internet-Hotspots, an denen Fußgänger ihre mobilenEndgeräte kostenlos nutzen und aufladen können. Mit seiner Vision"City of Tomorrow" beschreibt der Ford-Konzern überdies, wie zumBeispiel autonome Fahrzeuge und Elektromobile sowie vernetzteVerkehrsangebote wie Mitfahrservices oder Fahrtenvermittlung bereitsin naher Zukunft mit der Verkehrsinfrastruktur interagieren können.Ford integriert nun die Virtual-Reality-Erfahrung in seinkostenloses Fahrsicherheitstraining für 17- bis 24-jährigeFührerscheinneulinge "Vorfahrt für Deine Zukunft". Ford of Europe hatseit 2013 insgesamt 20 Millionen US-Dollar in diesesAusbildungsprogramm investiert. Bei "Vorfahrt für Deine Zukunft"handelt es sich um ein Sicherheitstraining, bei dem junge Autofahrerdurch Experten geschult werden insbesondere vor dem Hintergrundmöglicher Unfallgefahren: Dazu zählen neben der grundsätzlichenGefahrenerkennung und dem Fahrzeug-Handling vor allem dieGeschwindigkeit, die räumliche Einschätzung im Straßenverkehr sowiepotenzielle Gefahren durch Alkohol- oder Drogenkonsum und Ablenkungvom Verkehrsgeschehen, zum Beispiel durch Handynutzung.Erst vor rund einem Monat hat Ford den neuen Ford Focus mit einerTechnologie auf den Markt gebracht, die Radfahrer in der Nähe desFahrzeugs erkennen kann. Der Pre-Collision Assist mit Fußgänger- undRadfahrererkennung aktiviert zudem automatisch die Bremsen, wenn ereine mögliche Kollision identifiziert und der Fahrer nicht aufentsprechende Warnungen des Systems reagiert. Dank der optionalerhältlichen 180 Grad-Weitwinkel-Kamera mit "Split View"-Technologiemacht der neue Ford Focus den Fahrer darüber hinaus auf Gefahrenaufmerksam, die um die Ecke lauern. Beim Einlegen des Rückwärtsgangserscheint auf dem Touchscreen des Audio- oder Navigationssystemsautomatisch das von der Rückfahrkamera übertragene Bild. Der Fahrerkann somit Hindernisse oder Verkehrsteilnehmer wie etwa andereKraftfahrzeuge, Fußgänger oder Radfahrer auf beiden Seiten hinter demeigenen Fahrzeug wahrnehmen. Auf der Monitor-Anzeige werden zudemspezielle grafische Symbole für die Breite und Mittellinie desFahrzeugs angezeigt, die unter Berücksichtigung des Lenkwinkelserrechnet werden - somit wird das Manövrieren sicherer und einfacher.Zu was Konflikte auf der Straße führen können, zeigt diesesYouTube-Video:https://www.youtube.com/watch?v=Xic8W48LxUcWeitere Informationen gibt es online unter:https://ecf.com/what-we-do/cycling-all-policies/european-levelhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.htmFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.