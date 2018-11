ShareWood zahlt zum 24. Mal Holzerlöse an die Baumeigentümerinnen und -eigentümer aus (FOTO)

Zürich (ots) ---------------------------------------------------------------Auszahlungen von ShareWoodhttp://ots.ch/8Z3DQv--------------------------------------------------------------Seit der Gründung der ShareWood Group etablierte sich dieSchweizer Unternehmensgruppe zur führenden Anbieterin vonWaldinvestments. Mittlerweile verfügt ShareWood über 6'000 HektarEdelholzplantagen im Herzen Brasiliens. Im November 2018 erhaltenBaumeigentümerinnen und -eigentümer bereits zum 24. Mal Holzerlöseausbezahlt. Dies ist in der Branche einzigartig.Die globale Erwärmung und die Folgen von CO2-Emissionen sindwichtige Themen in der Politik und Wirtschaft. Um so wichtiger istes, nachhaltige Investments in Betracht zu ziehen. GemässBilanz-Bericht vom 24.04.2018 richtet die Swiss Re ihr gesamtesAnlageportfolio nachhaltig aus. Auch das Green-Bond-Portfolio derZürich Versicherung soll auf zwei Milliarden Dollar angewachsen sein.Erfolgreiche HolzerlösauszahlungenDie ShareWood Group zahlt bereits zum 24. Mal Holzerlöse mitGewinnen von über 6 % IRR aus. Im Juli 2018 erhielten dieBaumeigentümerinnen und -eigentümer der Teak-Plantage F23.T11Holzerlöse mit Gewinnen gemäss Prognosen. Bis Ende November erhaltenweitere Baumeigentümerinnen und -eigentümer der Teak-Plantage F23.T10Holzerlöse ausbezahlt. Bei der aktuellen Auszahlung handelt es sichum die bereits 24. und um den Verkauf von 12-jährigen Teak-Bäumen. ImJahr 2019 werden Holzerlöse der Plantagen F24, F22 und weiterenPlantagen abgerechnet und ausbezahlt.Mit der Weltbevölkerung steigt auch der Bedarf an Holz undzusätzlich stehen die Regenwälder als ursprüngliche Quellen immerweniger zur Verfügung. Als Folge davon steigt die Nachfrage nachEdelholz aus Plantagen und lässt zugleich die Preise steigen. EinBaum hat den Vorteil, dass er unabhängig weiterwächst und täglich anWert gewinnt, auch wenn die Märkte nach unten zeigen. Der Kauf vonBäumen kann sich durchaus lohnen, wie das Beispiel ShareWood zeigt.Quelle: http://ots.ch/v1cjbNPressekontakt:Nadine Meyer-NeufeldMarketing & CommunicationsTel: 044 488 48 42nmeyer@sharewood.comOriginal-Content von: ShareWood Switzerland AG, übermittelt durch news aktuell