ShareWood feiert Geburtstag - feiern Sie mit!

Zürich (ots) - Die ShareWood Group, die schweizerischeUnternehmensgruppe mit Sitz in Zürich, ist eine der führendenAnbieter für Holzinvestments. In diesem Jahr feiert ShareWood den10.Geburtstag und lässt im neuesten Newsletter seine Erfolgsgeschichtenoch einmal Revue passieren.Aus Anlass des Jubiläums wurde zudem im Spiegelberg Verlag einBuch veröffentlicht "Holz - der Rohstoff der Zukunft". Darin wird dasGeschäftsmodell von ShareWood erklärt, die Geschichte desUnternehmens beleuchtet und ein Ausblick in die Zukunft gegeben. Wiewurde aus einer Idee Realität: 10 Jahre Nachhaltigkeit und Ökologieim Einklang mit Rentabilität. Als führender Hersteller hochwertigerEdelhölzer handelt ShareWood verantwortungsvoll und entlastet dieNatur- und Regenwälder vor übermäßigem Abbau und weiterer Rodung. Diegepflanzten Bäume bauen CO2 ab und wirken dem Treibhauseffektentgegen. Die Böden werden gepflegt, vor Auslaugung und Erosiongeschützt, und können so wieder und wieder bepflanzt werden, was fürNachhaltigkeit und einen geschlossenen Kreislauf sorgt. In Brasilien,wo die Bäume wachsen, werden zudem Arbeitsplätze geschaffen. Last butnot least: Investitionen in die Bäume von ShareWood lohnen sich. DasUnternehmen kann regelmäßig nachweisliche Renditen von sechs bis neunProzent p.a. ausschütten und hat bisher über 2.200 zufriedene Kunden.Peter Möckli, Gründer, Initiator und Kopf der ShareWood Group gehtin einem Interview noch einmal auf Fragen zur erfolgreichenEntwicklung seines Unternehmens ein. Was hat ihn überhaupt bewogen am25. April 2007 die Firma zu gründen und welche Herausforderungenstellen sich einem Aufforstungsunternehmen? Der Betriebsökonomerläutert auch die weiteren Ziele der ShareWood Group. So istvorgesehen in den nächsten 10 Jahren mindestens 20.000 Hektar Teakund andere Hölzer anzupflanzen und zu bewirtschaften. Das produzierteHolz soll international als Rundholz oder Kantholz vermarktet oder zuProdukten wie Terrassendielen oder Leimplatten veredelt werden.Geplant ist, zum weltweit größten Konzern für Wiederaufforstung zuwerden.Das Beste zum SchlussDas 10-jährige Jubiläum wird zum Anlass genommen ein Gewinnspielauszuschreiben: Gewinnen Sie eine Reise zu ShareWoods Plantagen undbesuchen Sie Ihre Bäume! Unter allen Teilnehmern, die bis zum 30.November 2017 Bäume kaufen, verlost ShareWood eine Reise nachBrasilien für zwei Personen. Die Reise beinhaltet den Flug in derEconomy-Klasse, 3 Übernachtungen auf der ShareWood Plantage FazendaF27 Nova Era inklusive einem Ausflug zur Plantage und ins pflanzen-und tierreiche Pantanal. Selbstverständlich können Sie am Gewinnspielauch teilnehmen, wenn Sie noch kein Baumbesitzer sind. Und falls Siekein Glück beim Wettbewerb hatten, aber trotzdem gerne Ihre Bäume inBrasilien besuchen wollen, stellt Ihnen ShareWood gerne einmaßgeschneidertes Reisepaket zusammen und schenkt Ihnen dieÜbernachtungen auf der Fazenda im Jahr 2017. Bitte melden Sie sichbei Interesse bei der ShareWood Switzerland AG.Also viele schöne Nachrichten zum Jubiläum und das Beste daran,die Erfolgsgeschichte von ShareWood geht weiter.Nehmen Sie daran teil: Werden auch Sie Baumeigentümer. Für dieUmwelt und für Ihr Kapital.