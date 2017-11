ShareWood Switzerland AG schließt mit brasilianischer Atlantic Impex Joint-Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Zürich (ots) - Die Schweizer Unternehmensgruppe ShareWood, einführender Anbieter für Holz-Investments in Brasilien, geht mit dembrasilianischen Außenhandelsunternehmen Atlantic Impex ein JointVenture ein und errichtet ein Sägewerk zur Verarbeitung undVeredelung von Teakholz. Das Werk wird in der Nähe von Alta Floresta,einer Bezirkshauptstadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso,errichtet und liegt nur circa 20 km von einer ShareWood Plantageentfernt. Alta Floresta hat noch weitere Standortvorteile: So verfügtdie Stadt über einen Flughafen und ist über die Autobahnen BR-163,MT-320 oder MT-208 gut zu erreichen.Das Sägewerk wird auf einem 3 ha großen Areal errichtet. Dieüberdachte Werkshalle ist 2000 m² groß. Darin kommen zwei speziellangefertigte Sägen zum Einsatz, die Rundholz zu sogenannten Squaresoder Kanthölzern verarbeiten. Hinzu kommen zwei Bandsägen für dickereStämme, zwei Multilaminarsägen, drei sogenannte Cut-off-Sägen(Kappsägen) und zwei Log-Loaders zum Be- und Entladen vonHolzstämmen. Es soll eine Produktionskapazität von 1000 m³Schnittholz/Monat erzielt werden.Baubeginn war bereits Anfang Oktober und die Arbeiten werdenvoraussichtlich bis Mitte November beendet sein. Die ersten 400 m³der in der Anlage produzierten Kanthölzer werden bis Ende Novemberverladen sein. Ziel ist es, im Dezember bereits 80% der vollenKapazität zu erreichen. Der Joint Venture Partner Atlantic Impexübernimmt ab Werk alle von ShareWood produzierten Squares. Damit istder Absatz des Teakholzes aus der Region Alta Floresta für vieleJahre gesichert.Das GemeinschaftsunternehmenShareWood und Atlantic Impex passen hervorragend zusammen. Beideverfügen über viel Erfahrung und Know-how auf ihrem jeweiligen Gebietund beiden ist Verlässlichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit sehrwichtig.Die ShareWood Group ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit derMuttergesellschaft in Zürich und vier Tochtergesellschaften inBrasilien. Sie produziert tropische Edelhölzer auf nachhaltigbewirtschafteten Plantagen und entlastet damit Primär- undRegenwälder vor weiterer Abholzung. ShareWood ist ein führenderAnbieter von Baum-Investments und hat den Baumeigentümern seit derGründung des Unternehmens im Jahr 2007 bereits 17 Mal Holzerlöse anjeweils Hunderte von Baumeigentümern mit durchschnittlichen Renditenvon 6.9 bis 8.9 % IRR p.a. (Stand Oktober 2017) ausgezahlt. DerLogistikspezialist Atlantic Impex ist einer der größtenTeakholz-Exporteure Brasiliens und verfügt über umfangreicheErfahrungen und Kontakte auf dem internationalen Markt. Die Firma hatihren Hauptsitz in Santos, der Stadt mit dem größten Hafen Brasiliensund nach Warenumschlag der verkehrsreichste und wichtigsteContainerhafen ganz Lateinamerikas.Die Unternehmenskooperation ist für die ShareWood Group einweiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem der weltweit größtenBewirtschafter und Verarbeiter von Edelholz. Durch die Zusammenarbeitder ShareWood Group mit Atlantic Impex ergeben sich Synergieeffekte,die nicht nur den beiden Unternehmen zu Gute kommen, sonderngleichzeitig auch den Baumeigentümern.Pressekontakt:ShareWood Switzerland AGFrau Nana BolligerTel: +41 44 488 48 77Fax: +41 44 488 48 49Mail: nbolliger@sharewood.comWeb: www.sharewood.comOriginal-Content von: ShareWood Switzerland AG, übermittelt durch news aktuell