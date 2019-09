ShareWood Plantagen in Sicherheit

Zürich (ots) - Der Regenwald in Brasilien wird derzeit gleichdoppelt bedroht: Einerseits setzen Waldbrände und andererseits dieillegalen Rodungen dem natürlichen Bestand des Amazonas zu.Medienberichten zufolge liegt Brasiliens Präsident Priorität nicht imUmweltschutz. Wie steht es um ShareWoods Plantagen und welchenBeitrag kann die ShareWood Group mit der Unterstützung ihrerBaumeigentümer zum Schutz des Regenwaldes beisteuern?Über zwei Drittel des Amazonas liegen in Brasilien. Mit einerFläche von 5.5 Millionen Quadratkilometer ist der Regenwald dasZuhause vieler Tiere und Pflanzen. Oft wird der Amazonas auch alsLunge der Erde bezeichnet, da er gemäss WWF 80 Milliarden TonnenKohlendioxid speichert und gleichzeitig Sauerstoff produziert (WWF,2019). Somit ist der Regenwald der grösste CO2-Speicher der Welt undvon globaler Bedeutung und deshalb unbedingt schützenswert. DieRegenwälder tragen dadurch zur Stabilisierung des weltweiten Klimasbei. (Regenwald Global, 2019)ShareWoods Plantagen von den Bränden nicht betroffen"Unsere Plantagen sind zum Glück nicht von den Bränden inBrasilien betroffen. Wir haben eine gute Überwachung und eine sichereFeuer-Prävention," so Christian Marzari, der in Brasilien dasPlantagen-Management innehat. Durch Feuerschneisen und täglichenKontrollen, mit möglichen Sofortmassnamen an allen Standorten,minimieren wir das Risiko so gut wie möglich.Durch Baumkauf den Regenwald schützenEs gibt verschiedene Möglichkeiten, um einen Beitrag zum Schutzdes Regenwaldes leisten zu können. ShareWood bietet den direkten Kaufvon Teakbäumen an, die in Brasilien wachsen. Die Teakplantagen werdenausschliesslich auf Flächen angepflanzt, die von den Umweltbehördenzur Nutzung im Agrarbereich freigegeben sind. Das Holz der Zukunftstammt aus Plantagen und bietet einen direkten Schutz desRegenwaldes.Teak nicht natürlich heimisch in BrasilienEin weiterer Vorteil von Teakplantagen in Brasilien ist, dassTeakbäume zwar ideal in der Mato-Grosso-Gegend wachsen, jedoch nichtheimisch sind in Brasilien. Das heisst, Teak aus Brasilien stammtimmer von nachhaltigen Plantagen und zu hundert Prozent nicht aus demRaubbau der Regenwälder. ShareWoods Erfolgsgeschichte beruht aufeinem klaren Grundprinzip: Respekt vor der Natur und wirtschaftlichesHandeln zu vereinen. Der Leitsatz «Profit and Nature in Harmony»steht für diesen Gedanken seit über 12 Jahren.Pressekontakt:Nadine Meyer-NeufeldMarketing & CommunicationsTel: 044 488 48 48nmeyer@sharewood.comOriginal-Content von: ShareWood Switzerland AG, übermittelt durch news aktuell