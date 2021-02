Shaq SPAC 2.0: Drei alte Hasen sollen es richten!

Ein Team von ehemaligen Führungskräften der Walt Disney Co (NYSE:DIS) vereinigt sich wieder mit dem NBA Hall of Famer Shaquille O’Neal in einer neuen SPAC, die am Donnerstag nach Börsenschluss eingereicht wurde.

Die SPAC

Forest Road Acquisition Corp II will durch den Verkauf von 30 Millionen Einheiten 300 Millionen Dollar einnehmen. Jede Einheit wird ein Fünftel eines Optionsscheins enthalten. Das Unternehmen wird an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung