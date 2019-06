Shanxi Zhendong Pharmaceutical: Das ist schon in aller Munde!

Für die Aktie Shanxi Zhendong Pharmaceutical aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 12.06.2019, 06:50 Uhr, ein Kurs von 5,13 CNY geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shanxi Zhendong Pharmaceutical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shanxi Zhendong Pharmaceutical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Shanxi Zhendong Pharmaceutical aktuell mit dem Wert 33,33 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45,21. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanxi Zhendong Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 4,37 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,15 CNY (+17,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (5,13 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanxi Zhendong Pharmaceutical-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Shanxi Zhendong Pharmaceutical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Shanxi Zhendong Pharmaceutical liegt mit einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 1,5, wodurch sich eine Differenz von -1,1 Prozent zur Shanxi Zhendong Pharmaceutical-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.