Shanxi Zhangze Electric Power: Diese Infos sollten Sie kennen!

Am 24.07.2018 ging die Aktie Shanxi Zhangze Electric Power an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 2,75 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shanxi Zhangze Electric Power entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shanxi Zhangze Electric Power ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanxi Zhangze Electric Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 6,67, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 27,38, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

