Shanxi Lu’an Environmental Energy Development: Ob das wirklich so spannend wird …

Am 12.12.2019, 07:57 Uhr notiert die Aktie Shanxi Lu'an Environmental Energy Development an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 6.8 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shanxi Lu'an Environmental Energy Development aktuell 3,96. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Shanxi Lu'an Environmental Energy Development bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Shanxi Lu'an Environmental Energy Development liegt bei 35,29, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development bewegt sich bei 46,67. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shanxi Lu'an Environmental Energy Development. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanxi Lu'an Environmental Energy Development daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanxi Lu'an Environmental Energy Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.