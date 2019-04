Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Am 07.04.2019, 23:13 Uhr notiert die Aktie Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 8,55 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Nach einem bewährten Schema haben wir Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture liegt mit einem Wert von 8,6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,57 % ist Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,16 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,59 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.