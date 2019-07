Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd: Was steht jetzt noch aus?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd. Die Aktie notiert im Handel am 23.07.2019, 04:22 Uhr, mit 5.26 CNH.

Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd hat mit einer Dividendenrendite von 0,37 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.18%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -4.82. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,62, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,64, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.