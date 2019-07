Shanty, Bühnenjubiläum, neue Hits und mehr mit Andy Borg (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 24. August 2019, 20:15Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit: Dorfrocker, Patrick Lindner undShanty aus Rottenburg a. N.Dieses Mal wird es brenzlig bei der SWR Show "Schlager-Spaß mitAndy Borg", aber die Rettung ist schon da: Neben zahlreichen Starsdes Schlagers und der Volksmusik - u. a. Dorfrocker, Janis Nikos undPatrick Lindner - hat der beliebte Entertainer Andy Borg eineDelegation der Feuerwehr Gaildorf zu Gast. Des Weiteren begrüßt erden Shanty-Chor der Marinekameradschaft Rottenburg/N e. V., dieFöhrenberger Blasmusik aus dem Landkreis Reutlingen und dasniedersächsische Kindergesangsduo Ophelia (12) und Sophie (11). Einenparodistischen Blick auf das Geschehen wirft der Kabarettist WolfgangKrebs. Zu sehen am Samstag, 24. August 2019 um 20:15 Uhr im SWRFernsehen.Jubilar Lindner in Schlaghosen, Janis Nikos neue Single,Dorfrockers heiße Freunde Im August zu Gast bei Andy Borg sind unteranderem Janis Nikos mit neuer Single und Patrick Lindner mitJubiläumsalbum: Vor 30 Jahren startete seine Schlagerkarriere undnoch immer ist er für jeden Spaß zu haben. Gemeinsam mit Andy Borgunterstützt er die großen ABBA-Fans Ophelia (12) und Sophie (11)während ihrer Darbietung des Hits "Waterloo" als Björn und Benny inSchlaghosen und schwindelerregend hohen Plateauschuhen. Die FormationDorfrocker trifft bei im Studio ihre Freunde von der FeuerwehrGaildorf aus dem Kreis Schwäbisch Hall wieder. Die Schlagerbandverbindet mit den Floriansjüngern und deren Nachwuchs - echtenDorfkindern - das gemeinsame Musikvideoprojekt zur Hymne"Feuerwehrn".Stars aus Schweiz, Österreich, England, Maritimes ausRottenburg/N, Polka aus Reutlingen Musik und gute Laune kommen vondem Schweizer Familienensemble Oesch's die Dritten, dem SüdtirolerBarden Willy Lempfrecher, der Newcomerin Melanie, dem britischen60er-Jahre-Star Graham Bonney sowie den charmanten österreichischenSchwestern Sigrid & Marina. Die Föhrenberger Blasmusik aus St.Johann, Schwäbische Alb, blickt mit einer Polka von Ernst Mosch tiefin "Schwarze Augen". Fernweh verbreitet der Shanty-Chor derMarinekameradschaft Rottenburg/N e. V. mit "Seemann, deine Heimat istdas Meer". Eine gutmütige Parodie auf den Musikbetrieb liefertKabarettist Wolfgang Krebs als talentfreier, doch enthusiastischerSchlagerstar Meggy Montana.Sendung: "Schlager-Spaß mit Andy Borg", 24. August, 20:15 Uhr, SWRFernsehen Weitere Informationen unter: http://x.swr.de/s/andyborgFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell