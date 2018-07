Shantou Wanshun Package Material Stock: Aktienanalyse vom 10.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shantou Wanshun Package Material Stock unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierverpackung". Die Shantou Wanshun Package Material Stock-Aktie notierte am 09.07.2018 mit 5,99 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Shantou Wanshun Package Material Stock haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shantou Wanshun Package Material Stock. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shantou Wanshun Package Material Stock liegt mit einem Wert von 32,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Containers & Packaging" von 1563,33. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Dividende: Shantou Wanshun Package Material Stock schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Containers & Packaging auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,83 % und somit 2,25 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,08 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".