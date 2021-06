Shanshan Brand Management: Grund zur Sorge?

Für die Aktie Shanshan Brand Management stehen per 30.06.2021, 14:53 Uhr 0.6 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Shanshan Brand Management zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shanshan Brand Management auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shanshan Brand Management beläuft sich mittlerweile auf 0,5 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,6 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,5 HKD. Somit ist die Aktie mit +20 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanshan Brand Management erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -4,54 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +6,1 Prozent im Branchenvergleich für Shanshan Brand Management bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,99 Prozent im letzten Jahr. Shanshan Brand Management lag 5,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Shanshan Brand Management auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Shanshan Brand Management in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Shanshan Brand Management hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Shanshan Brand Management?

Wie wird sich Shanshan Brand Management nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Shanshan Brand Management Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Shanshan Brand Management Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken