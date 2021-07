Shanghai baut internationales Kapital für digitale Werbung auf und fördert regionale Integration der Branche

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am Mittwoch hat das Shanghai International Advertising Festival 2021 begonnen. Mit Blick auf die Entwicklung der digitalen Werbung wurden anlässlich des Treffens die digitale Transformation der Branche, die integrierte Entwicklung der Werbung in der Jangtse-Delta-Region und die Förderung junger Talente im digitalen Zeitalter diskutiert. Ziel ist es, Shanghai zur internationalen Hauptstadt der digitalen Werbung zu machen.Gleichzeitig fand auch ein "Digital Advertising Summit Forum" statt, das hochrangige digitale Werbeunternehmen aus dem In- und Ausland sowie Vertreter von Internetunternehmen dazu einlud, den neuesten Entwicklungstrend der digitalen Werbung miteinander zu besprechen. Das Forum zielte außerdem darauf ab, das zukünftige Entwicklungsmuster der chinesischen Werbeunternehmen zu gestalten und das qualitativ hochwertige Wachstum der Werbebranche in Shanghai zu fördern sowie mehr Weltklasse-Unternehmen für digitale Werbung für Investitionen in Shanghai zu gewinnen.Die Förderung der integrierten Entwicklung von Werbung in der Jangtse-Delta-Region ist eines der Schlüsselthemen des Treffens. Es bietet eine Kommunikationsplattform für die werbetreibenden Gewerbegebiete der Region, auf der sie Diskussionen über die Optimierung der regionalen Industriestruktur, über Innovationskooperationen der Industriekette und die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der werbetreibenden Dienstleistungsbranche in der Region führen können.Bei dem Treffen initiierten und unterzeichneten Vertreter führender Werbeindustrieparks in Shanghai und den Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui gemeinsam das "Integrierte Entwicklungsabkommen von Gewerbegebieten in der Jangtse-Delta-Region", dessen Ziel es ist, die Kommunikation und die gemeinsame Entwicklung der Gewerbegebiete zu stärken.Der Verbrauchermarkt in China entwickelt sich rasant. Nach der COVID-19-Pandemie entstehen immer mehr neue Verbrauchermarken, die der Werbebranche neue Wachstumschancen eröffnen. Werbeunternehmen können es neuen Marken ermöglichen, die Chance in dem sich schnell verändernden digitalen Medienumfeld rasch zu ergreifen und in kurzer Zeit Marktsegmente für sich zu erobern.Neben der Präsentation der Fähigkeit der Werbung, die Entwicklung neuer Marken zu erleichtern, ging es beim diesjährigen Shanghai International Advertising Festival auch um die Verjüngung von altehrwürdigen Marken und deren Anpassung an die Veränderungen im Kommunikationsumfeld und auf dem Verbrauchermarkt sowie um das gemeinsame Ausloten neuer Strategien, um diesen chinesischen Marken einen frischen Touch zu verleihen.Ende letzten Jahres hat der Veranstalter des Treffens einen "Ausbildungsplan für junge kreative Talente" herausgegeben, um gemeinsam mit Industrieunternehmen in Universitäten im ganzen Land tätig zu sein und den Studierenden mehr praxisorientierte Kurse anzubieten.Die Endrunde des Youth Camp fand während des Treffens statt. Dazu versammelten sich 120 Studierende von 30 Universitäten des Landes in Shanghai und traten nach der Ausbildung und Auswahl von 6 namhaften Werbefirmen gegeneinander an, um den Titel des Kreativ-Champions zu gewinnen.Das jährlich stattfindende Shanghai International Advertising Festival hat die Vision, die industrielle Entwicklung zu fördern. Im digitalen Zeitalter zielt es darauf ab, Unternehmen zu qualitativ hochwertigem Wachstum zu verhelfen und sie international für den Erfolg auf dem Weltmarkt aufzustellen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1579622/image1.jpgPressekontakt:Yan Liu1381017552647186396@qq.comliuyan@huanqiu.comOriginal-Content von: The Shanghai International Advertising Festival, übermittelt durch news aktuell