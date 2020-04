Shanghai Zendai Property: So könnte es weitergehen!

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Shanghai Zendai Property am 13.04.2020, 18:42 Uhr, mit dem Kurs von 0.04 HKD.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shanghai Zendai Property entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Shanghai Zendai Property liegt bei 22,22, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Shanghai Zendai Property bewegt sich bei 61,82. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Shanghai Zendai Property mit einer Rendite von -65,25 Prozent mehr als 68 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,62 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Zendai Property mit 67,87 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanghai Zendai Property-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.041 HKD (-41,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,04 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,5 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanghai Zendai Property-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Shanghai Zendai Property erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.