Shanghai Yongli Belting: Jetzt wird’s richtig interessant

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Yongli Belting, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 20.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 4,94 CNY.Die Aussichten für Shanghai Yongli Belting haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Shanghai Yongli Belting. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Yongli Belting daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanghai Yongli Belting von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

