Shanghai Yimin Commercial: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Shanghai Yimin Commercial stand am 11.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 3,55 CNH. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Shanghai Yimin Commercial auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,12 % ist Shanghai Yimin Commercial im Vergleich zum Branchendurchschnitt Retail - Discretionary (3,67 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,55 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shanghai Yimin Commercial liegt mit einem Wert von 32,39 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Retail - Discretionary" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai Yimin Commercial erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um -27,22 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,75 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Yimin Commercial bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,31 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Yimin Commercial lag 0,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.