Shanghai Yimin Commercial: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Shanghai Yimin Commercial-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 3,54 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kaufhäuser".Wie Shanghai Yimin Commercial derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shanghai Yimin Commercial beträgt das aktuelle KGV 27,1. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Shanghai Yimin Commercial ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

