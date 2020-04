Shanghai Yimin Commerce: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Am 28.04.2020, 01:17 Uhr notiert die Aktie Shanghai Yimin Commerce an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 3.23 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kaufhäuser".

Unser Analystenteam hat Shanghai Yimin Commerce auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Shanghai Yimin Commerce mit einer Rendite von -19,29 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,45 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Yimin Commerce mit 0,16 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Yimin Commerce liegt bei einem Wert von 41,28. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shanghai Yimin Commerce damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shanghai Yimin Commerce konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shanghai Yimin Commerce auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.