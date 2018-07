Shanghai Yahong Moulding: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Yahong Moulding, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 05.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 19,99 CNY.

Unsere Analysten haben Shanghai Yahong Moulding nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Yahong Moulding liegt bei einem Wert von 46,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Machinery" (KGV von 1590,24) unter dem Durschschnitt (ca. 97 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shanghai Yahong Moulding damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shanghai Yahong Moulding in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shanghai Yahong Moulding haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Shanghai Yahong Moulding bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Shanghai Yahong Moulding auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Shanghai Yahong Moulding in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Shanghai Yahong Moulding hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.